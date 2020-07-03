Ушел из жизни отец Хабиба Нурмагомедова. Ему было 57 лет

Скончался отец и тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. О его смерти сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича», – написал Кадыров.

О госпитализации Нурмагомедова-старшего с подозрением на пневмонию стало известно в конце апреля. В начале мая его перевезли из Махачкалы в Москву. Пневмония дала осложнения на сердце, отца МММ-бойца прооперировали. Некоторое время Нурмагомедов-старший находился в коме, но вышел из нее. 18 мая у Нурмагомедова-старшего подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Позже приходили сообщения об ухудшении его состояния и о том, что он снова впал в кому. Во время лечения отец спортсмена перенес инсульт. В конце июня Хабиб Нурмагомедов рассказывал, что его отец выздоравливает.

Глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов сообщил, что причиной смерти Абдулманапа Нурмагомедова стали осложнения, вызванные Covid-19. Похороны Нурмагомедова могут пройти сегодня ночью в селе Кироваул, где он жил, добавил чиновник в комментарии РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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