В Забайкалье оштрафована медсестра за пропуск депутатов ЕР в «ковидную» больницу

Суд в Забайкальском крае оштрафовал медсестру на 7,5 тысяч рублей за то, что она пропустила в стационар для коронавирусных больных депутатов регионального законодательного собрания от «Единой России» и религиозного деятеля.

Могойтуйский районный суд Забайкалья признал медсестру районной больницы виновной по по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Медсестра в нарушение требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения «допустила в моностационар посторонних лиц, не связанных с их деятельностью, <…> не провела их учет и регистрацию с указанием фамилии, имени и отчества, места работы, места жительства», говорится в сообщении суда. Речь идет о депутатах Законодательного собрания Забайкальского края и представителе религиозной организации, уточняет суд.

Медработник не отрицала вину, пояснив, что отошла за одноразовыми халатами, тапочками, перчатками, бахилами, масками, а в период ее отсутствия уборщица пропустила народных избранников.

По информации интернет-портала Могойтуйского района, госпиталь для больных Covid-19 26 мая посетили депутаты заксобрания региона от ЕР Сокто Мажиев и Алексей Саклаков, а также Баир лама из Читинского дацана. Религиозный деятель прочитал молебен за здравие пациентов и врачей стационара, пишет «Тайга.инфо».

Чита, Наталья Петрова

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