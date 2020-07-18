Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее согласно с 1 января 2021 года устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.

Цифровая трудовая книжка будет находиться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, а также на портале госуслуг и в приложениях этих ресурсов для смартфонов, сообщили в ведомстве. При необходимости сведения из электронной книжки может будет получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде и в отделениях МФЦ.

Напомним, закон о переходе на электронный формат трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года: работодатели должны были сообщить сотрудникам о возможности перехода на новый вид документооборота. Работники должны определиться с выбором до 31 декабря 2020

В Пенсионном фонде РФ заявляют,что еще в мае 2019 года оцифровали все трудовые книжки россиян. Предполагается, что новый формат книжек должен не только упростит работу с документами, но и сократит затраты бюджета: с каждого рубля, потраченного на кадровое оформление, после введения электронного оборота можно будет сэкономить 72 копейки.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.07.20

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