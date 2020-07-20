Число друзей ограничено возможностями человеческого мозга

Число социальных контактов, которые может поддерживать человек, ограничено ресурсами мозга. Британский антрополог Робин Данбар подсчитал, какое максимальное число постоянных друзей может иметь один человек.

Объемы коры человеческого мозга не позволяют людям заводить слишком много друзей. Чтобы поддерживать множество социальных связей, необходимо задействовать мыслительные ресурсы, знать и принимать во внимание уникальные личностные черты каждого друга или приятеля.

Все указывает на то, что так называемое число Данбара в человеческих сообществах колеблется в пределах 100-230. Чаще всего это число составляет 150. Если численность сообщества превышает 200 человек, то оно разбивается на группы поменьше.

Если же речь идет о близких друзьях, с которыми человек часто общается, то их число, как правило, не превышает десятка.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 20.07.20

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