Ученые доказали положительное влияние видеоигр на детей

Британские ученые провели масштабное исследование и доказали, что увлечение видеоиграми развивает некоторые полезные качества у детей. Об этом сообщает The Daily Mail.

Опрос проводили специалисты Национального фонда грамотности (NTL) Великобритании. В исследовании приняли участие 3,8 тысячи подростков в возрасте от 11 до 16 лет и 800 родителей. В проекте были задействованы специалисты Ассоциации интерактивных развлечений Великобритании, а также представители организации Penguin Random House Children'S.

Выяснилось, что в первую очередь видеоигры развивают социальные навыки. Также у геймеров стимулируются творческие процессы: подростки часто стремятся создавать новый контент по мотивам любимых игр – сочиняют фанфики, пишут советы для начинающих, сценарии и прочее.

Кроме того, видеоигры побуждают детей к чтению. Сначала геймеры читают обзоры и блоги, а затем увлекаются и литературой, причем этот интерес выходит далеко за пределы виртуальных миров.

Еще один плюс – развитие эмпатии. Многие подростки признались, что могут легко представлять себя на месте других людей.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 13.08.20

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