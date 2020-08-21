Навального разрешили перевезти за рубеж

Врачи разрешили перевезти Алексея Навального в германскую клинику. Об этом сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко.

Как уже сообщал «Новый День», Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке в аэропорту Омска. Медики госпитализировали оппозиционера в реанимационное отделение в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Соратники Навального убеждены, что его отравили, подмешав яд в чай. Они настаивают на перевозке Навального в берлинскую клинику. Сегодня из Германии в Омск прилетел реанимационный самолет для транспортировки больного.

Однако сначала омские врачи не дали разрешения на перевозку, заявив, что состояние пациента тяжелое и нестабильное. При этом главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ, подчеркнув, что ядов в его организме не обнаружено.

Юлия Навальная обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить перевезти ее муза в Германию, однако в Кремле ответили, что решать должны врачи.

Тогда коллеги и родственники Навального направили обращение в Европейский суд по правам человека с просьбой вмешать в решение вопроса о транспортировке оппозиционера в Германию. Свою просьбу они аргументировали тем, что, оставаясь в России, Навальный рискует жизнью и здоровьем.

В ЕСПЧ заявили, что такие запросы удовлетворяются только в крайних случаях – если речь идет о реальном риске причинения непоправимого вреда, и этот запрос будет рассмотрен.

Чуть позже омские врачи разрешили перевезти Навального за границу: «Имея просьбы родственников о транспортировке, они берут этот риск на себя, мы не возражаем», – сообщил Калиниченко.

Омск, Игорь Юров

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