«Боятся и не доверяют»: больше 50% россиян не хотят прививаться отечественной антиковидной вакциной

Больше половины россиян (54%) не готовы прививаться отечественной вакциной от коронавируса в случае бесплатной и добровольной вакцинации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

38% респондентов признались, что согласны сделать российскую прививку. Еще 6% затруднились с ответом, а 2% заявили, что выступают против любой вакцинации.

Согласно результатам исследования, 46% опрошенных настороженно восприняли сообщения о появлении отечественной вакцины от Covid-19. О недоверии и сомнении заявили по 20% респондентов соответственно, еще 6% признались, что данная новость вызвала у них чувство страха.

40% участников, напротив, отнеслись к сообщениям о регистрации отечественной антиковидной вакцины позитивно. 18% признались, что испытывают чувство гордости за новинку, у 9% появление препарата вызвало радость. Еще 13% заявили, что доверяют вакцине. О безразличии к препарату заявил каждый десятый респондент.

Опрос был проведен 20-26 августа 2020 года среди 1601 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

«Левада-центр» внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Надо отметить, что 22 августа глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что, по данным опроса, проведенного их социологами, 52% россиян не готовы прививаться отечественной вакциной от коронавируса. О противоположной позиции заявили 42% респондентов. По словам Федорова, в опросе участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, информировал ТАСС. Когда именно прошло исследование, глава ВЦИОМа не уточнил.

О регистрации российской вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, президент РФ Владимир Путин сообщил 11 августа, отметив, что его дочь уже сделала прививку в ходе тестирования вакцины. Накануне президент рассказал, что в ее организме после вакцинации появились антитела. Согласно данным в государственном реестре лекарственных средств, в гражданском обороте вакцина появится лишь 1 января 2021 года. Перед этим разработчик должен завершить третью фазу клинических испытаний с участием нескольких тысяч человек. Директор Национального центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре-январе.

ФРГ и США раскритиковали Россию за регистрацию вакцины. В частности, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, заявил, что российская вакцина недостаточно проверена.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.08.20

Метро Екатеринбурга вернется к обычному режиму работы в сентябре. / Автовладельцы, бросающие машины у помоек, мешают вывозу мусора. Их предлагают наказывать рублем. / В Крыму выявлены серьезные системные нарушения в работе детдомов и интернатов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»