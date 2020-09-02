В пандемию СМИ подверглись цензуре, запугиванию, преследованию и нападениям – Верховный комиссар ООН по правам человека

Цензура, запугивания, преследования и нападения – те печальные реалии, в которых приходится работать журналистам по всему миру, и во время пандемии положение СМИ стало еще хуже. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она отметила, что часто свободу СМИ пытаются подавить под предлогом контртеррористических операций, а еще журналистам предъявляют размытые обвинения в распространении «фейковых новостей», сообщает «Евроньюс». В некоторых странах принимают радикальные меры – отключают интернет и блокируют целые сайты.

«Когда журналисты становятся мишенью в ходе протестов или из-за критики текущей ситуации – это попытка заставить замолчать гражданское общество в целом, и это вызывает у нас серьезное беспокойство. В некоторых странах возросшая политизация пандемии и попытки возложить вину за ее последствия на оппонентов привели к угрозам, арестам и клеветническим кампаниям против журналистов, которые сообщают основанную на фактах информацию о распространении COVID-19 и об адекватности принимаемых мер», – заявила Бачелет, которую цитирует «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 02.09.20

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