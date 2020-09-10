Китайское правительство намерено давать будущим супругам советы против развода

Правительство Китая намерено давать будущим парам добрачные советы, чтобы ограничить количество разводов, которое резко растет за последние два десятилетия.

По данным Министерства по гражданским делам, в 2019 году в Китае было зарегистрировано 4,15 миллиона разводов по сравнению с 1,3 миллиона в 2003 году, когда был узаконен развод по взаимному согласию.

Согласно директиве, опубликованной во вторник Министерством по гражданским делам и Федерацией женщин Китая, в попытке остановить эту тенденцию службы регистрации брака должны будут предлагать будущим супругам консультации, чтобы избежать семейных споров в будущем. В тексте постановления не указывается, будет ли процедура выслушивания этих советов обязательной для всех будущих супругов и будут ли предусмотрены штрафы за неявку.

Рост числа разводов стал источником беспокойства властей, которые хотят повышения рождаемости. У населения такие действия власти вызывают насмешки и критику. В частности, в социальных сетях высмеивалось введение в марте этого года периода размышлений для пары перед объявлением развода. Также критике подверглось предложение сделать церемонию свадьбы более серьезной и торжественной.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 10.09.20

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