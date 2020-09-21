В Швеции начали выпускать гендерно-нейтральное нижнее белье

Шведский бренд Kön представил новую коллекцию гендерно-нейтрального нижнего белья – никаких трусиков, трусов или шорт. На разработку ушло более трех лет.

«Я не хочу, чтобы все в мире было гендерно-нейтральным, но я считаю важным дать потребителям возможность самим делать выбор», – говорит основатель бренда Билл Хейнонен.

Дизайнеры позаимствовали элементы женского и мужского нижнего белья, чтобы создать универсальную форму, слегка напоминающую трусы.

Гендерно-нейтральное белье изготовлено из растительных волокон, которые перед смешением с эластаном перерабатываются в пряжу. Затем материал промывают, отбеливают, сушат и ткут. Благодаря этому нижнее белье гибкое и хорошо адаптируется ко всем размерам.

Изделие отличается простотой – там нет сложных рисунков и ярких цветов. Пока продукция доступна только в двух основных и гендерно-нейтральных оттенках – белом и черном. Покупка доставляется в минималистичной белой коробке из экологически чистой бумаги.

Стокгольм, Елена Васильева

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