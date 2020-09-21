В Израиле тысячи человек протестовали против повторно введенного тотального коронавирусного карантина

Несколько тысяч демонстрантов собрались в воскресенье вечером в Иерусалиме, чтобы потребовать отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции и неумелом управлении кризисом в области здравоохранения во время пандемии.

Как сообщают израильские СМИ, вышедшие на улицы протестовать люди, носили маски, но намеренно не соблюдали меры социального дистанцирования.

Напомним, что Израиль, одна из стран с самым высоким уровнем заражения коронавирусом, первым в мире ввел тотальный повторный карантин, который будет действовать как минимум три недели. Он совпадает с еврейскими праздниками Рош ха-Шана (Новый год, отмечаемый в эти выходные), Йом Киппур (день прощения) и Суккот (праздники хижин). Отмена празднований вызвала большое возмущение населения.

В Израиле, стране с населением девять миллионов человек, зарегистрировано 187 396 случаев нового коронавируса, в том числе 1236 случаев смерти.

Иерусалим, Елена Васильева

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