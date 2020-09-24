Стирали, сушили и заворачивали заново – во Вьетнаме накрыли кустарный цех, где из старых презервативов делали «новые»

В прошлую субботу полиция на юге Вьетнама провела обыск в одной из квартир в провинции Биньзыонг, где был обнаружен подпольный цех по переработе использованных презервативов. В общей сложности было найдено около 324 тысяч использованных презервативов, которые были переработаны и готовы к перепродаже.

Владелец помещения был вынужден признать, что покупал использованные презервативы у определенного человека, сообщает Tuoi Tre News со ссылкой на источники в полиции.

Затем презервативы промывали, тщательно высушивали, натягивали на фаллоимитатор и скатывали до их первоначальной формы.

По данному факту ведется разбирательство, решается вопрос об уголовном деле.

По данным местных СМИ, ежегодно во Вьетнаме продается до 600 миллионов презервативов. Теперь остается вопрос, сколько из них оказались уже бывшими в употреблении.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 24.09.20

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