C упаковок риса Uncle Ben´s уберут пожилого негра в бабочке

Изображение улыбающегося седого чернокожего мужчины скоро пропадет с упаковки риса Uncle Ben´s, сообщает BBC. Производитель продукта – американская продовольственная группа Mars Food – пообещала внести изменения в июне в связи со всемирными протестами против расизма и жестокости полиции. На фоне этого компания столкнулась с критикой за укрепление расовых стереотипов.

В следующем году на рынок поступят новые упаковки риса – они будут называться Ben´s Original.

Оригинальный бренд Uncle Ben´s продается с 1947 года и на протяжении десятилетий является самым продаваемым в Соединенных Штатах.

В штатах на юге Соединенных Штатов чернокожих называли «дядей» или «тетей» вместо более формальных и уважительных «сэр» или «леди».

Говорят, что рис Uncle Ben´s был назван в честь некоего фермера из Техаса, который прославился своей высококачественной крупой. Фрэнк Браун, старший сотрудник роскошного ресторана в Чикаго, стал прообразом для изображения на упаковке.

Компания Mars также сообщила, что выделит 2 миллиона долларов на стипендии для черных поваров и инвестирует 2,5 миллиона долларов в Гринвилл, штат Миссисипи, где у компании есть завод по переработке риса.

Другой пищевой гигант, PepsiCo, на фоне движения BLM решил изменить название своей линии брендов Aunt Jemima (Тетушка Джемайма). Сиропы, блины и другие продукты этой торговой марки содержат на упаковке изображение улыбающейся чернокожей женщины.

Москва, Елена Васильева

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