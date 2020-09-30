30-летний сиын подал в суд на мать и тетю6 выгнавшие его из дома за тунеядство

В Мексике сын подал в суд на мать и тетю за то, что она выгнана его из дома.
Как пишет газета El Comercio, истцом выступает тридцатилетний мексиканец по имени Кристиан Уриэль.
Кристиан переехал в дом своей матери в начале пандемии, он потерял работу и не смог оплачивать съемное жилье. Мать с радостью помогла сыну и позволила ему жить с ней, пока эпидемиологическая ситуация не придет в норму.
Однако в течение нескольких месяцев Кристиан практически не участвовал в работе по дому, тунеядствовал, все свое время посвящал видеоиграм. Прошли месяцы, и пандемия пошла на спад, локдаун постепенно снимали, появились и предложения о работе, пишет El Comerciо. Мать Кристиана уговаривала сына найти работу, но тщетно.
В сентябре у женщины закончилось терпение. Она пригласила свою сестру помочь, и обе женщины выгнали Кристиана Уриеля из дома.
Кристиан с таким развитием событий не согласился и подал в суд. Решения по данному вопросу пока не принято.
Мехико, Елена Васильева
Мехико. Другие новости 30.09.20
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