30-летний сиын подал в суд на мать и тетю6 выгнавшие его из дома за тунеядство

В Мексике сын подал в суд на мать и тетю за то, что она выгнана его из дома.

Как пишет газета El Comercio, истцом выступает тридцатилетний мексиканец по имени Кристиан Уриэль.

Кристиан переехал в дом своей матери в начале пандемии, он потерял работу и не смог оплачивать съемное жилье. Мать с радостью помогла сыну и позволила ему жить с ней, пока эпидемиологическая ситуация не придет в норму.

Однако в течение нескольких месяцев Кристиан практически не участвовал в работе по дому, тунеядствовал, все свое время посвящал видеоиграм. Прошли месяцы, и пандемия пошла на спад, локдаун постепенно снимали, появились и предложения о работе, пишет El Comerciо. Мать Кристиана уговаривала сына найти работу, но тщетно.

В сентябре у женщины закончилось терпение. Она пригласила свою сестру помочь, и обе женщины выгнали Кристиана Уриеля из дома.

Кристиан с таким развитием событий не согласился и подал в суд. Решения по данному вопросу пока не принято.

Мехико, Елена Васильева

Мехико. Другие новости 30.09.20

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