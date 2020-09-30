«Япоинские авиалинии» отказываются от гендерно определенных обращений к своим пассажирам

С октября 2020 года пассажиры Japan Airlines больше не будут слышать «Дамы и господа» на борту самолета. Оператор решил начать использовать нейтральные в гендерном отношении фразы: «доброе утро» или «добрый вечер», чтобы не использовать в речи два традиционных пола.

Авиакомпания также изменит и обращение к своим пассажирам в аэропортах. Агентство AFP уточняет, что Japan Airlines – первая японская компания, которая пошла на такой шаг, но первой в мире она уже не является. Нейтральные обращения используются, например, австралийской авиакомпанией Qantas, Air Canada или American United. Приветствия теперь означают общие, без необходимости указывать конкретный пол, чтобы избежать дискриминации по признаку пола, социальной принадлежности, гендерных ролей и тому подобного.

Токио, Елена Васильева

Токио. Другие новости 01.10.20

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