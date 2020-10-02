Сибиряк разместил объявление о продаже слона

В Новосибирске мужчина продает слона. Необычное объявление появилось на электронной площадке Avito.

«Подарили отцу, но содержать слона, сами понимаете. Зачем делать такие подарки, не знаю», – написал автор объявления. Он хочет за животное 99 тысяч рублей. Мужчина добавил, что пробовал продать слона в зоопарк, но, посмотрев, как там содержат животных, передумал.

Слона зовут Джони. В основном он питается травой, листьями, корой деревьев, ветками, корнями разных растений и фруктами.

К объявлению автор приложил фотографию. По данным портала Тайга.инфо, на фото изображен слоненок Джо из Малайзии, которого спасли в 2013 году. Малыш единственный выжил после массового отравления сородичей. При этом новосибирец снимок отредактировал.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 02.10.20

Англия ввела запрет на пластиковые трубочки, мешалки и ватные палочки. / Власти Москвы уличили «Райффайзенбанк» в нарушении коронавирусных ограничений. / Глава «Турпомощи» про новый закон о туризме: «Россия не собирается отгораживаться железным занавесом». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»