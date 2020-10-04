От коронавируса умер основатель бренда Kenzo

Дизайнер Кэндзо Такада, основавший бренд Kenzo, умер в Париже. Об этом сообщил официальный представитель модельера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 81-летний Такада скончался в Американском госпитале, где проходил лечение после выявления коронавируса.

Кэндзо Такада родился в Японии, но в 1965 году, в 26-летнем возрасте, переехал во Францию. В 1970 году продемонстрировал первую коллекцию женской одежды, в 1980-х годах бренд Kenzo начал выпускать мужскую и детскую одежду, товары для дома и парфюм.

В 1993 году торговая марка «Кenzo» была приобретена французским концерном LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton (также владеет торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и др.).

Такада покинул бренд в 1999 году и выпускал одежду под марками: Yume, Gokan Kobo, Takada, а также создал линию одежды для каталога La Redoute. В январе 2020 года он анонсировал создание бренда товаров для дома K3.

Париж, Игорь Юров

Париж. Другие новости 04.10.20

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