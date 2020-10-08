Мать подсадила ребенка на наркотики: ей дали 9 лет колонии

В Хакасии мать заставляла 13-летнего сына употреблять наркотики, из-за чего у ребенка появилась наркозависимость. Суд отправил женщину в колонию на 9 лет.

По информации следствия, 31-летняя жительница Черногорска заставляла сына употреблять наркотики в течение полугода. В результате у мальчика сформировалась зависимость в начальной стадии, сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело по п. «а», «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ (Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего и повлекшее по неосторожности наступление иных тяжких событий).

Суд признал нерадивую мать виновной в инкриминируемом преступлении и приговорил ее к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденная обжаловала приговор, однако Верховный суд Хакасии оставил апелляцию без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции – без изменения.

Абакан, Наталья Петрова

Абакан. Другие новости 08.10.20

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