РПЦ сегодня отмечает Покров

14 октября православная церковь отмечает Покров. Этот праздник связан с божественным явлением, произошедшем в середине десятого века в Константинополе. В то время там хранились риза Богоматери, ее головной покров и пояс.

Однажды в воскресный октябрьский день, когда храм был переполнен верующими, юродивый увидел идущую по воздуху Богоматерь. Преклонив колени, Богородица стала молиться за христиан, а затем сняла с головы покрывало и распростерла его над храмом. Затем она исчезла, но верующие еще долго продолжали ощущать благодать, осенившую храм.

В России храмы в честь Покрова Богородицы появились в XII веке. Верующие до сих пор считают Богоматерь одной из главных покровительниц России.

По народному календарю Покров связывали с приходом зимы, в этот день обычно выпадал первый снег. Кроме того, Покров также считался «свадебным днем». Девушки, веря в силу праздника, рано утром ходили в церковь и ставили свечи. Существовало поверье: кто раньше поставит свечу, тот раньше и замуж выйдет.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 14.10.20

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