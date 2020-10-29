Мэр Уфы умер после заражения коронавирусом

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Башкирии. Мэру был 61 год.

Как отметил глава Башкирии Радий Хабиров, Ульфат Мустафин в течение 35 дней боролся с инфекцией, но не смог ее победить. Руководитель республики и мэрия Уфы выразили соболезнования родным и близким покойного.

Мустафин возглавил администрацию Уфы в октябре 2018 года, до этого он работал заместителем гендиректора ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

Уфа, Наталья Петрова

Уфа. Другие новости 29.10.20

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