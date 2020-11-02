В красноярских ТРЦ запретили пользоваться Wi-Fi из-за коронавируса

В торгово-развлекательных центрах Красноярского края запретили пользоваться интернетом через Wi-Fi из-за распространения коронавируса. Постановление об усилении мер по борьбе с Covid-19 подписал глава региона Александр Усс.

Согласно документу, с 3 ноября в ресторанах и кафе будут запрещены семейные торжества, в том числе юбилеи и свадьбы. При этом расстояние между столиками в заведениях общепита должно будет составлять не меньше 1,5 м либо между столами должны быть установлены перегородки. Кроме того, в торгово-развлекательные центры не будут пускать детей до 14 лет без родителей. Все спортивные мероприятия с завтрашнего дня будут проходить без зрителей.

Госорганам и органам местного самоуправления рекомендовано принимать граждан по предварительной записи, говорится в сообщении пресс-службы красноярского губернатора.

Жителей региона обязали носить маски не только в общественных местах, транспорте, на остановках, но и на парковках и в лифте.

По данным оперштаба на 1 ноября, в регионе зарегистрировано 26,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 676 пациентов, выздоровели 19,5 тыс. человек.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 02.11.20

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