Ко Дню народного единства в соцсети запустили проект о национальных особенностях

Ко Дню народного единства соцсеть «Одноклассники» запустила специальную ленту с новостями о традициях и жизни народов России. Истории о быте и «фишках» разных регионов будут публиковаться под хештегом #ДеньЕдинства20. «В проекте участвуют более 30 регионов, начиная от Калининградской области до Чукотского автономного округа. К примеру, Архангельская область рассказала про историю открытия первого железобетонного моста через Северную Двину, сказочника Степана Писахова и Остров Ягры. Смоленская область поделилась интересными слайдами о достопримечательностях столицы. Магадан поделился рецептом строганины из рыбы, рассказал про термальные воды и про солиста Ансамбля песни и танца народов Севера «Энэр», – пояснили в пресс-службе соцсети.

Участие принять могут все желающие – и региональные группы, и тревел-блогеры, и те, кто просто хочет поделиться историями родного края. Запостить новость в ленту ко Дню народного единства можно, опубликовав пост под хештегом #ДеньЕдинства20 или через фотопубликации друзей, которые уже участвуют во флешмобе, нажав на кнопку «Участвовать» под фото. Можно делиться описаниями природы, историей региона, легендами о знаковых местах или знаменитых людях.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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