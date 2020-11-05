В российской соцсети запустили новый сервис продвижения для блогеров

Соцсеть «Одноклассники» запустила сервис «Марафоны» – он позволяет делиться фотографиями на определенную тему. «Новый инструмент будет полезен блогерам и группам для увеличения охвата, так как позволяет привлечь внимание широкой аудитории. Кроме этого, марафоны помогут увеличить вовлеченность и получить пользовательский контент», – сообщили в пресс-службе соцсети.

Создать марафон могут как пользователи, так и администраторы групп. Для этого необходимо загрузить фото с подписью по выбранному хештэгу. После публикации они появляются на отдельной витрине и в ленте новостей, откуда к ним могут присоединиться все желающие – в лентах участников публикация будет отображаться с кнопкой «Участвовать».

Чем выше число участников, тем больший охват у марафона будет среди пользователей. «Таким образом начинающие блогеры, новые группы и активные авторы могут получить дополнительное вовлечение своей аудитории», – добавили в пресс-службе компании.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.20

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