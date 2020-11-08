Названы части курицы, есть которые опасно для здоровья

Куриное мясо становится одним из основных белков рационе большого количества людей. Однако не все части тушки одинаково полезны. Употребление некоторых из них в пищу может нанести вред, сообщает портал Sohu.

К примеру, указывается, что на куриной гузке находится много паразитов и бактерий. Избыточное употребление этой части птицы негативно сказывается на здоровье, говорится в статье. Отметим, что в кулинарной традиции постсоветского пространства вообще стойко бытует рекомендация об обязательном удалении гузки перед готовкой.

Также автор рекомендует отказаться от употребления куриных легких. Отмечается, что и в них много паразитов и бактерий, которые не удается уничтожить даже термообработкой из-за их устойчивости к высоким температурам. При попадании в человеческий организм они могут привести к болезни.

Кроме того, выяснилось, что в куриной голове могут накапливаться опасные для здоровья человека вещества. Отмечается, что практически ничего полезного нет и в куриной коже – она богата жиром и на ее поверхности также находится много паразитов и бактерий.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.20

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