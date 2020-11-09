Уровень воды в Байкале упал до критической отметки

Уровень воды в Байкале оказался критически низким. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Уровень воды в озере Байкал опустился ниже критической отметки, которая составляет 457 метров. По данным на понедельник уровень – 456,99 метра», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Вероятно, достижение столь низких показателей может позволить снизить сброс воды на Иркутской гидроэлектростанции (ГЭС). В МЧС добавили, что вопрос сбросов воды находится вне их компетенции.

Летом уровень воды в Байкале был критически высоким. В результате потребовалось увеличение сброса воды на Иркутской ГЭС, чтобы не было подтоплений населенных пунктов в Бурятии. В то же время это вызвало паводок на островах на Ангаре.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 09.11.20

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