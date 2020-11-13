Ко Всемирному дню слепых в сети запустили проект, позволяющий понять, как видят люди с нарушениями зрения

Ко Всемирному дню слепых фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и социальная сеть «Одноклассники» запустили проект, который позволит понять, как видят мир люди с нарушениями зрения. 13 ноября в соцсети появится специальный набор изображений, демонстрирующий искажения картинки при самых распространенных патологиях.

«Каждое изображение, которое увидят пользователи ОК, разъяснит особенности самых распространенных болезней зрения. Например, как световые лучи смещаются и расплываются из-за астигматизма, или как сужается поле зрения из-за глаукомы, или как мутнеют окружающие предметы из-за катаракты. При клике на изображение пользователи попадут на пост в группе фонда «Со-единение», который объясняет природу заболевания и показывает, как видят одну и ту же картинку люди без нарушений зрения и с нарушением», – сообщили в пресс-службе «Одноклассников».

Фонд «Со-единение» на своей странице также опубликует материалы о гимнастике для глаз, о слепоте и об остроте зрения. 16 ноября в ОК стартует сбор через сервис «Добро Mail.ru» на покупку современных технических средств коммуникации для слепоглухих.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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