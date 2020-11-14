Новогоднее путешествие Деда Мороза могут сократить из-за коронавируса

Традиционное новогоднее путешествие всероссийского Деда Мороза могут сократить из-за ситуации с коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», резиденция Деда Мороза находится в Великом Устюге. Ежегодно зимний волшебник совершает путешествия по стране и за последние 4 года проехал 51 тысячу километров.

«Традиционное новогоднее путешествие Деда Мороза в этом году будет менее масштабным, – цитирует РИА «Новости» пресс-службу Деда Мороза. – Волшебник мечтает, чтобы в каждом городе, в каждом регионе дети и взрослые болели меньше, берегли себя, заботились о старших. И, если он не сможет побывать во всех городах, то обязательно отправит им свое новогоднее поздравление и непременно разместит его в своих официальных аккаунтах в канун Нового года». При этом отмечается, что вотчина Деда Мороза открыта для посещений, но необходимо соблюдать меры предосторожности и обязательно носить маски.

Вологда, Игорь Юров

Вологда. Другие новости 14.11.20

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