По номеру телефона мошенники могут узнать массу информации об его владельце

Номер телефона может сообщить о человеке массу конфиденциальной информации, поэтому его не стоит сообщать всем подряд и оставлять, где попало.

По словам гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, в госорганах существуют правила безопасности, а в бизнес-структурах подобных ограничений гораздо меньше, и мошенники могут подкупить или внедрить подельников в организации, компании операторов связи и бизнес-сервисы, имеющие доступ к персональным данным. Таким образом можно узнать фамилию, имя и отчество владельца номера, а также паспортные данные, указанные при регистрации сим-карты. По ним можно узнать о наличии недвижимости, автомобилей и другого имущества.

В Федеральной службе судебных приставов по номеру телефона можно выяснить историю судебных разбирательств и наличие долгов, а через базу розыска МВД – банковскую кредитную историю.

Эксперт считает, что полностью обезопасить от доступа мошенников к персональным данным может электронный паспорт или двухфакторная авторизация. А пока он рекомендует жителям России менять паспорт каждые 3 – 4 года.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.11.20

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