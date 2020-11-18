Российские соцсети запустили проект по поиску работы в кризис

«Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили проект "Работа в кризис" для тех, кто в пандемию остался без заработка. Подписчикам будут доступны видеоуроки и вебинары о том, как сменить квалификацию, найти новую работу, освоить цифровые профессии.

В подготовке курсов принимали участие преподаватели онлайн-университета Skillbox, они объяснят, как правильно выбрать профессию в маркетинге, дизайне, программировании, игровой и киноиндустрии. Один из главных хедхантеров России Алена Владимирская расскажет, как проходить собеседования в удаленном формате и как себя презентовать, а эксперты сервиса поиска работы Worki назовут типичные вопросы от работодателей и тревожные звоночки во время интервью. «Кроме того, проект поможет научиться и новым профессиям. В специальном видеокурсе менеджер по партнерствам «Одноклассников» и эксперт по соцсетям Павел Борисов в прямом эфире расскажет о профессии SMM-специалиста и поможет начать работу в этом направлении», – отметили в пресс-службе «Одноклассников».

Прямо из группы в ОК пользователи смогут перейти на поиск подходящих вакансий в чат-боте «Спутник», заполнять подробную анкету с большим количеством данным не нужно – достаточно просто указать сферу деятельности и город для поиска работы, откликнуться на вакансию можно тут же. В дальнейшем прямо в группах соцсетей будут появляться вакансии крупных российских компаний, доступные только участникам проекта «Работа в кризис».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 18.11.20

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