Исследование: каждая пятая женщина в пандемию лишилась работы, найти новую мешает ребенок

Исследовательский центр ResearchMe и «Одноклассники» провели опрос о доходах женщин во время пандемии коронавируса. Участие приняли 1603 совершеннолетних россиянки. Как оказалось, у 61 % респонденток ежемесячный доход снизился. Каждая пятая во время пандемии потеряла работу, причем в возрастной категории 18-24 года работы лишились 30 % женщин.

Более трети женщин, потерявших работу, все еще безработные – 36 %. Чаще всего трудоустроиться женщинам в возрасте от 25до 34 лет мешает наличие ребенка, а почти половина опрашиваемых старше 45 отметили, что не могут найти новую работу из-за возраста.

У респонденток также спросили, кто в их семье больше зарабатывает: 66 % ответили, что доход выше у мужа или партнера. Почти каждая десятая рассказала, что бюджет полностью контролирует муж, 38 % женщин следят за бюджетом сами, в 45 % случаев бюджетом распоряжаются оба партнера.

«Более подробно результаты исследования обсудят эксперты во время специального круглого стола «Как найти работу женщине сегодня?», который состоится 22 ноября в прямом эфире в 16:30 в официальной группе Moscow FemFest в «Одноклассниках». В круглом столе примут участие представители образовательного портала GeekBrains, школы менеджмента Avdey.info, социальной сети «Одноклассники», а также другие спикеры», – рассказали в пресс-службе соцсети.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 20.11.20

Под Владимиром освободили похищенного два месяца назад 7-летнего мальчика. / «В столице уже никто не рожает»: проблему вымирания России предложили решать через дистанционное образование. / Итоговое сочинение 11-классников перенесли на апрель. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»