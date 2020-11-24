Озвучены самые распространенные женские и мужские постельные фантазии

До 96% людей имеют сексуальные фантазии во время активной личной жизни. Согласно опросу, опубликованному в журнале Psychology Today, пандемия коронавируса сделала данную сферу личной жизни еще более актуальной.

Согласно последнему опросу OnBuy, женщины больше всего хотят секса с завязанными глазами или заниматься любовью в гидромассажной ванне. Для мужчин в приоритете секс втроем или секс после интимного видеочата.

Среди самых популярных женских фантазий также названы: секс в лифте, ролевые игры, эротическая фотография, бондаж, секс по телефону или секс в машине.

Менее распространенные женские фантазии включают в себя совместный просмотр порно, а также написание партнеру эротических посланий.

Мужчины часто мечтают заняться сексом в видеочате, в общественном туалете или на балконе. Увлекает их также и ролевая игра, связывание или секс в машине. Пятая часть мужчин также хотели бы сделать эротическое видео со своим партнером, и значительно больше мужчин, чем женщин привлекает совместный просмотр порно.

Некоторым джентльменам снятся случайные занятия любовью на одну ночь, секс с привлечением еды или эротические игры с горячим воском.

При этом, как отмечают психологи, люди часто держат свои сексуальные фантазии при себе, потому что стыдятся их или боятся негативной реакции своего партнера. При этом воплощенные в реальность общие фантазии легко добавляют искру в отношения.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 25.11.20

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