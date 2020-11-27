Ко Дню матери российская соцсеть автоматически свяжет в чате детей и мам

Соцсеть «Одноклассники» ко Дню матери выделит чаты с мамами в списке сообщений – в ночь на 29 ноября в разделе «Сообщения» у пользователей появится быстрый переход к такому чату, он будет заметнее всех остальных.

«Для создания удобного интерфейса поздравлений мам 29 ноября социальная сеть проанализировала родственные связи пользователей, указанные ими в профилях, и составила пары мам и детей в соцсети. Их ОК автоматически свяжут в чате в День матери», – прокомментировали в пресс-службе соцсети. Таким образом благодаря сервису дети точно не пропустят этот день и не забудут поздравить маму.

А кроме того, соцсеть предложит поздравить заодно мам своих друзей. Над списком чатов в разделе «Сообщения» появится специальное уведомление «Поздравь друзей с Днем матери» и предложение отправить открытки с разными надписями – например, «Спасибо твоей маме за тебя».

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 27.11.20

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