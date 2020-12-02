Маркетинг Дмитриевич: житель Пензы дал новорожденному сыну необычное имя

Житель Пензы назвал своего новорожденного сына Маркетингом в расчете на то, что это экзотическое имя поможет ему пробиться в жизни.

Отец ребенка Дмитрий Банчуков объяснил свое решение преклонением перед этим экономическим инструментом, сообщает телеграм-канал Baza. По мнению мужчины, его сын с необычным именем в будущем сможет достичь любой цели: без труда поступить в вуз, легко познакомиться с девушкой, устроиться на хорошую работу и вообще быть лидером во всем.

Надо отметить, что родители малыша уже официально оформили его имя в ЗАГСе и получили свидетельство о рождении.

Между тем, как признался Банчуков, бабушки и дедушки младенца о решении его родителей назвать внука Маркетингом еще не знают.

Согласно российскому законодательству, дети могут самостоятельно поменять имя на другое по достижении 14 лет.

Напомним, что в 2017 году в России был принят закон, запрещающий называть детей именами с использованием ругательных слов, чисел, буквенно-цифровых обозначений, символов, а также указаний на должности, ранги и титулы.

Пенза, Наталья Петрова

Пенза. Другие новости 02.12.20

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