«Одноклассники» интегрировали приложения из «ВКонтакте»

«Одноклассники» запустили сервисы, реализованные на платформе VK Mini Apps. Теперь пользователям первой соцсети доступны в мобильном приложении сервисы по доставке еды, поиска работы, заказа такси, мини-приложения с курсами валют и прогнозом погоды. Разработчики могут разместить свой сервис в ОК бесплатно. Для этого достаточно пройти модерацию – заявку можно подать в настройках мини-приложения. В «Одноклассниках» совместный проект назвали новым шагом в развитии экосистемных продуктов Mail.ru Group.

«Интеграция платформы мини-приложений в ОК – важный этап в развитии синергии продуктов Mail.ru Group. Сервисы на базе VK Mini Apps сделают пользовательский опыт в ОК более разнообразным, благодаря этому в соцсети можно будет не только обмениваться эмоциями и контентом с друзьями, но и получать полезные услуги. Кроме того, разработчики приложений и бренды смогут значительно увеличить свою аудиторию. В конечном итоге от подобных интеграций в выигрыше остаются все: пользователи, разработчики приложений и обе социальные сети – «Одноклассники» и «ВКонтакте», – прокомментировал руководитель проектов и мобильного направления ОК Сергей Ставский.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 02.12.20

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