В Башкирии разрешили ресторанам работать в Новый год круглосуточно

Власти Башкирии разрешили ресторанам и другим заведениям общепита работать в Новый год круглосуточно, а в каникулы с 6 утра до 2 часов ночи. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

При этом, по его словам, все заведения «обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, а также рекомендации республиканского Минторговли, которое должно разработать их в ближайшее время».

Кроме того, в городах и селах Башкирии будет увеличено количество ледовых городков и елок, чтобы избежать массового скопления людей в одном месте, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Все сновные площадки должны быть готовы к 10 декабря, заявил Хабиров.

По решению оперштаба, новогодние утренники в детсадах будут проводиться только в своих группах и без участия родителей.

Помимо этого, с 7 декабря ученики 6-11 классов возвращаются к очному режиму обучения. На удаленке старшеклассники учились с 9 ноября. Занятия продолжали посещать начальные классы, и учащиеся малокомплектных школ.

По оценке властей республики, ситуация с распространением коронавируса в Башкортостане стабилизировалась, темпы роста заболеваемости замедляются. Так, за последние сутки в Башкирии зарегистрировали 142 случая заражения Covid-19. Общее число заболевших составляет 14 548 человек. При этом 12 140 пациентов уже выздоровели.

Уфа, Наталья Петрова

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