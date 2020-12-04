Исследование Рунета: во время пандемии 26% людей стали реже общаться с соседями

Во время пандемии люди стали меньше общаться с соседями, но при этом чаще просить их купить продукты или бытовую технику в магазине. Такие результаты показало исследование, которое провели «Одноклассники» и сервис «Добро Mail.Ru» с помощью исследовательского центра ResearchMe. В онлайн-опросе приняли участие 1934 пользователя Рунета со всей страны.

Как оказалось, пандемия внесла коррективы в отношения между соседями: у большинства (61%) частота общения не изменилась, но 26% стали реже общаться с соседями, 4% – чаще. Еще 8% опрошенных затруднились с ответом. До пандемии 7% пользователей просили соседей купить им что-то в магазине, теперь же таких стало чуть больше – 9%. А вот присмотреть за ребенком своих соседей теперь просят на 1% меньше прежнего, и на 8% реже соседи стали объединяться для решения каких-то бытовых или социальных вопросов.

Более половины респондентов знают только некоторых соседей, больше трети – почти всех, а никого – 10%. Здесь прослеживается связь с возрастом: чем взрослее опрошенные, тем чаще они говорили, что знают почти всех. Среди людей старше 55 лет таких 44%, а среди тех, кому меньше 34 – 33%. Из тех, кто с соседями общается, половина ограничиваются короткими приветствиями. Еще 21% опрошенных говорят, что могут немного пообщаться на бытовые темы у дома или на улице, и 14% – что могут обсудить и какие-то личные вопросы. Лишь 7% пользователей Рунета встречаются и созваниваются с соседями целенаправленно, а 8% опрошенных никак не общаются и не здороваются с соседями. Из всех опрошенных 67 % общаются с соседями лично, 10 % – в соцсетях и 8 % – в мессенджерах. По результатам исследования также стало известно, что 20% пользователей Рунета хотели бы наладить общение с соседями. Некоторые говорили о том, что им «хватает общения в соцсети». Часть опрошенных сослались на то, что диалогу с соседями мешает «стеснение», «занятость», «разный возраст», «конфликт», «временное съемное жилье» и другое.

«Социальная сеть «Одноклассники» и «Добро Mail.ru» создали плакаты и чек-листы, которые помогут сделать соседские отношения дружественнее и приятнее. Они приурочены ко Дню волонтера (5 декабря) и доступны для скачивания в официальной группе «Одноклассники. Все ОК». Информационные постеры расскажут в наглядной форме, почему нужно носить маски, как наладить обмен ненужными вещами или организовать сортировку мусора, составить график ухода за цветами и зеленью. Пользователи могут распечатать их и повесить на доске объявлений в своих домах, чтобы начать диалог с соседями и таким образом сообща решать бытовые вопросы», – добавили в пресс-службе «Одноклассников».

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 04.12.20

Президент Сербии объявил о новых мерах поддержки сограждан во время эпидемии. / В Подмосковье открылся первый елочный базар. / МинАПК: не доказано, что QR-коды для доступа в бар могут спасти от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»