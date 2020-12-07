Максим Ликсутов карьера, Правительство Москвы, доходы, бизнес, гражданство

Ликсутов Максим Станиславович с 6 декабря 2011 года занимает должность руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, а с 25 сентября 2012 года также является заместителем мэра столицы. До начала политической карьеры он свыше 15 лет занимался бизнесом в сфере транспорта и логистики. Имеет три диплома о высшем образовании, два из которых – в области финансов. В 2013 году занял 157 позицию в списке Forbes, в 2019 году по итогам опубликованной декларации о доходах оказался самым богатым чиновником в московском правительстве. Владеет тремя иностранными языками.

Детство, школьные и студенческие годы

Максим Ликсутов появился на свет 19 июня 1976 года в Эстонской Советской Социалистической Республике, в прибрежном городе Локсе. Его родители – русские, семья приехала в Эстонию из Тульской области после того, как отец получил приглашение на судостроительное предприятие.

Во время учебы в школе Ликсутов Максим достиг серьезных успехов в плавании: три раза становился чемпионом Эстонской ССР по скоростным видам подводного плавания, а в 1991 году показал наилучший результат в Первенстве СССР. В 1993 году Ликсутов Максим Станиславович установил мировой рекорд в командном стокилометровом заплыве. Этот результат вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

В 1994 году, получив аттестат о среднем образовании, поступил в Калининградский государственный технический университет (КГТУ), где постигал основы бухучета и финансов. Получил диплом в 1999 году. В 1998 году вся семья Ликсутовых, за исключением сестры Максима, вернулась в Россию и обосновалась в ее столице.

Первые шаги в карьере

Максим Ликсутов начал строить карьеру, еще будучи студентом КГТУ. Вместе с другом из Эстонии Сергеем Глинкой они основали предприятие Transgroup Invest. Компания занималась перевозкой кузбасского угля из Российской Федерации в Эстонию и его хранением. В своей первой фирме Максим Ликсутов получил бесценный опыт ведения переговоров и наладил контакты с российскими организациями. В дальнейшем эти навыки и связи помогли ему успешно вести бизнес уже в Российской Федерации. Его деятельность также была связана с грузоперевозками, логистикой и экспедиторскими услугами.

У молодого бизнесмена практически сразу начался стремительный карьерный рост. Уже в 23-летнем возрасте в 1999 году он возглавил компанию «Иристон-Сервис», которая лидировала на российском рынке экспедиторских услуг. С 2000 года он входит в топ-менеджмент ведущих российских компаний, работающих в сфере железнодорожных перевозок. В частности, Максим Ликсутов состоял в совете директоров ООО «ТрансГрупп», ОАО «Первая грузовая компания», ОАО «ТрансКонтейнер», ООО «Аэроэкспресс».

Параллельно с трудовой деятельностью он продолжал совершенствовать свое образование: в 2007 году получил диплом Российской экономической академии имени Плеханова по специальности «Финансы и кредит», а в 2012 году – Международного юридического института, где изучал менеджмент.

В 2009 году Максим Ликсутов стал гендиректором ООО «Аэроэкспресс», и это оказалось поворотным моментом в его карьере. В марте 2011 года он представил правительству РФ возможности аэроэкспресса как перспективного вида транспорта.

Вскоре Ликсутов Максим Станиславович получил предложение стать советником мэра Москвы на общественных началах, и уже 29 апреля начал свой путь в органах власти. А меньше чем через год, 6 декабря, возглавил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. 25 сентября 2012 года он также стал вице-мэром Москвы.

Поступив на госслужбу, сделал заявление, что уходит из бизнеса, и распродал активы своим партнерам. Ранее он получил эстонское гражданство, но отказался от него при трудоустройстве в правительство Москвы, поскольку стал государственным служащим.

Достижения на государственной службе

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что при назначении своего заместителя учитывал его гигантский опыт в сфере транспорта и открытость реформам.

Одним из первых вопросов, который начал активно решать новый заместитель мэра, стала повышенная загруженность дорог. Важным шагом, который вызвал недовольство у населения, но показал хорошие результаты в борьбе с пробками, стало внедрение платных парковочных территорий. Благодаря этой мере, а также изменению маршрутов общественного транспорта и повышению спроса на него удалось достичь увеличения средней скорости движения на автотрассах. Число дорожно-транспортных происшествий в 2019 году стало в два раза меньше, чем в 2010, а использование легковых автомобилей снизилось в Москве на 8%.

Еще одним нововведением, которое предложил Максим Ликсутов, стала разработка беспересадочных железнодорожных маршрутов между московскими аэропортами (по аналогии с аэроэкспрессом). На тот момент (в 2013 году) эта идея потерпела крах, поскольку РЖД посчитало данную инициативу недостаточно рентабельной. Тем не менее, после пуска Московского центрального диаметра в 2019 году это предложение получило частичную реализацию.

К достижениям Ликсутова в качестве главы дептранса можно отнести развитие системы городского транспорта. Так, произошло существенное обновление парка, а для движения общественного транспорта были выделены специальные полосы. Ожидается, что в скором времени будет введено еще 40 км таких участков дорог. Кроме того, в 2018 году на московских улицах появились первые электробусы, которые пришли на замену троллейбусам. Также под руководством Ликсутова в столице внедрена карта «Тройка».

Максим Ликсутов уделяет повышенное внимание инновациям и современным западным тенденциям, в том числе цифровизации. При его поддержке в столичном транспорте введена электронная оплата проезда, а в метрополитене появился Wi-Fi. Ожидается, что уже к концу года будет автоматизирована система проверки документов водителей такси и тех людей, которые хотят арендовать машину в системе каршеринга. Кроме того, большое внимание уделяется развитию электротранспорта и велосипедного движения.

В 2020 году коронавирус внес свои коррективы в работу транспортной системы Москвы. Как рассказал вице-мэр, в апреле население пользовалось транспортом намного реже, чем год назад: разница составила 70%. Во время действия карантина руководитель департамента транспорта уделял особое внимание соблюдению мер безопасности, подчеркивал необходимость ношения масок и перчаток в транспорте.

С 13 апреля в Москве запретили пользоваться каршерингом, но в конце мая работа системы частично возобновилась: автомашины разрешили брать в аренду минимум на пять суток. В сентябре заммэра рассказал о дальнейших планах по развитию услуг проката автомобилей. В столице планируется запустить сервис «Народный каршеринг», благодаря которому жители города смогут на короткий срок сдавать свой личный автомобиль в аренду.

Работу в столичном правительстве Максим Ликсутов совмещает и с другими направлениями деятельности, связанными с транспортом и перевозками. В 2019 году он вошел в совет директоров ПАО «Аэрофлот», в 2020 году вновь был включен в состав этого коллегиального органа. Также он является неисполнительным директором данной авиакомпании.

Личная жизнь

В настоящее время Максим Ликсутов не женат, в 2013 году он развелся. Бывшая жена Татьяна – экс-модель, на данный момент успешно занимается бизнесом, в том числе ресторанным. Как сообщает Википедия, экс-супруга чиновника признана богатейшей жительницей Эстонии.

В браке у пары родилось двое мальчиков. После развода дети остались с матерью, но поддерживают отношения с отцом.

Общество. Другие новости 07.12.20

Беременных керчанок заставляют платно проходить обследования, предусмотренные полисом ОМС. / «Рост по всем основным параметрам»: Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве. / Опять дореформировались: бизнес-омбудсмен назвал причину роста цен на жилье. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»