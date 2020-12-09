Пандемия, смерть Жванецкого, авария с Ефремовым: в сети назвали самые обсуждаемые события года

Социальная сеть «Одноклассники» подсчитала, какие события и персоны стали самыми популярными в 2020 году. Исследование проводили на основе анализа публикаций и комментариев пользователей в открытом доступе. «Помимо пандемии коронавируса, которая стала наиболее обсуждаемым событием и имела несколько пиков в течение года, в ОК наиболее активно обсуждали голосование по поправкам в Конституцию и события в Беларуси. Среди известных личностей в своих категориях самыми упоминаемыми были актер Михаил Ефремов, певица Ольга Бузова и футболист Лионель Месси. Главной утратой для пользователей стала кончина Михаила Жванецкого», – сообщили в пресс-службе соцсети.

Конечно, первое место по обсуждаемости – за коронавирусом. Пользователи «Одноклассников» упомянули вирус более 22,7 млн раз. В числе других актуальных тем – поправки в Конституцию, выборы в Белоруссии, арест Фургала, выборы в США, смерть Джорджа Флойда и другие. В числе самых значимых событий «Одноклассники» также назвали главные утраты года. Больше всего пользователи обсуждали кончину юмориста и писателя Михаила Жванецкого, а также эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, режиссера и актера Армена Джигарханяна, мировой звезды футбола Диего Марадоны, актера Бориса Клюева.

Что касается живых актеров и актрис, то в этом году многие запомнятся скандалами, к примеру, устроивший смертельную аварию Михаил Ефремов.

Но и о позитивных поступках люди тоже вспоминают – в соцсети обсуждали награждение Хабенского государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, средства от которой актер направил на благотворительность. Среди музыкантов самыми обсуждаемыми в ОК стали певица и телеведущая Ольга Бузова, российский музыкант, режиссер и продюсер Василий Вакуленко (Баста), певец Дима Билан, украинская поп-группа Artik & Asti и певица Полина Гагарина.

Из-за отмены живых выступлений в этом году особую популярность приобрели онлайн-концерты. Больше всего просмотров в «Одноклассниках» собрал благотворительный марафон в поддержку фонда «Старость в радость» с участием многих звезд.

Список спортсменов, которые вызывали больше всего обсуждений в ОК, возглавили футболисты Лионель Месси, Артем Дзюба, Криштиану Роналду, а также звезды UFC – Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 09.12.20

В правительстве Курганской области рассказали, кто и когда получит губернаторские выплаты. / Курганская область побила очередной рекорд по коронавирусу. / Пол-елки и корова на баннере: как украшают площадь 1905 года (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»