В «Одноклассниках» выбрали лучший фильм, песню и сериал года

Соцсеть «Одноклассники» подвела итоги ежегодной премии «Самый ОК!», где пользователи голосуют за лучших авторов и лучший контент. Голосование длилось две недели, самыми активными стали пользователи в возрасте от 30 до 39 лет, чаще других голосовали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска.

Победителем в номинации «Лучший фильм» стала картина «Лед 2». За нее проголосовали 35% пользователей, и всего на 3% меньше голосов получил фильм «Доктор Лиза», который посвящен жизни Елизаветы Глинки. На третьем месте – «Стрельцов».

Сериалом года стала комедийно-драматическая «Ольга», за этот сериал отдали голоса 41% пользователей ОК. Также в тройку лидеров попали «Зулейха открывает глаза» (21%) и «Эпидемия» (20%). Победителем в номинации «Шоу года» стал пятый сезон детского музыкального проекта «Ты супер!», который идет на телеканале НТВ – 34% пользователей проголосовали за него. Второе место и 25% голосов получило шоу «Ледниковый период» от «Первого канала», третью строчку занял «Решала», который идет на телеканале «Че!» (19%).

Песню «Девочка танцуй» от дуэта Artik & Asti лучшей назвали 37% проголосовавших, она обошла «Краш» Клавы Коки & Niletto (21%) и «Французский поцелуй» от Миши Марвина & Ханны (20%).

В номинации «Лучшая трансляция» победителями стали эфир концерта «Онлайн-марафон» от «Русского радио» в Crocus City Hall, «Алые Паруса» в честь выпускного вечера из Санкт-Петербурга и онлайн-концерт «Домашние сезоны. Денис Мацуев». Блогами года пользователи признали «Вокруг Светы» (38% голосов), «Уютный ЗОЖ» (27%) и «Неугомонных» (17%). Победители получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от «Одноклассников».

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 10.12.20

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