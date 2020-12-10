«Послание счастья, подкрепленное силой духа»: объявлены главные цвета 2021 года

Институт цвета Pantone определил сразу два главных цвета 2021 года – «согревающий и оптимистичный» желтый оттенок Illuminating и «практичный и твердый» Ultimate Grey, говорится в сообщении института.

Pantone охарактеризовал сочетание желтого и серого как «передающее послание силы и надежды».

«Эти два независимых цвета, которые соединяются вместе, чтобы создать вдохновляющую цветовую пару, объединяющую в себе более глубокое чувство задумчивости с оптимистическим обещанием солнечного дня», – отмечается в сообщении.

По мнению института, сочетание этих двух цветов лучше всего выражает настроение будущего года, демонстрируя, как различные элементы могут объединяться, чтобы поддерживать друг друга.

«Послание счастья, подкрепленное силой духа, сочетание PANTONE 17-5104 Ultimate Grey и PANTONE 13-0647 Illuminating вдохновляет и вселяет в нас надежду», – подчеркивается в сообщении.

Надо отметить, что в 2021 году впервые за последние 20 лет Pantone объявил два цвета года.

В текущем году цветом года стал «классический синий 19-4052 Classic Blue».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.12.20

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