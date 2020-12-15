Полицейские помогли цыганке получить паспорт и отдали ее под суд

В Иркутске цыганку, обвиняемую в мошенничестве, не могли осудить из-за отсутствия у нее удостоверяющего личность документа. Женщине помогли сделать паспорт, теперь ее судьбу решит суд.
Как сообщили в региональном главке МВД, цыганку задержали в прошлом году. Женщина выманила у пенсионерки 33 тысячи рублей под предлогом снятия порчи. «Отсутствие основных документов, удостоверяющих личность, создавало препятствия не только для реализации ее социальных гарантий, но и для уголовного преследования», – говорится в сообщении полиции.
Сама подозреваемая не смогла даже назвать свой возраст. Она рассказала, что родилась в цыганской семье вне медучреждения в городе Барабинск Новосибирской области.
Экспертиза и медицинское обследование показали, что, судя по состоянию зубов и костей женщины, она родилась в мае 1999 года. Ей оформили удостоверяющие личность документы.
Уголовное дело в отношении мошенницы отправили в суд для рассмотрения по существу.
Иркутск, Зоя Осколкова
Иркутск. Другие новости 15.12.20
Жители южноуральского поселка, отрезанного от мира, заявили, что их обманули единороссы (ВИДЕО). / На Алтае запретили массовые празднования Нового года. / Чиновников Екатеринбурга обяжут декларировать покупку биткоинов. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube