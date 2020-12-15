Полицейские помогли цыганке получить паспорт и отдали ее под суд

В Иркутске цыганку, обвиняемую в мошенничестве, не могли осудить из-за отсутствия у нее удостоверяющего личность документа. Женщине помогли сделать паспорт, теперь ее судьбу решит суд.

Как сообщили в региональном главке МВД, цыганку задержали в прошлом году. Женщина выманила у пенсионерки 33 тысячи рублей под предлогом снятия порчи. «Отсутствие основных документов, удостоверяющих личность, создавало препятствия не только для реализации ее социальных гарантий, но и для уголовного преследования», – говорится в сообщении полиции.

Сама подозреваемая не смогла даже назвать свой возраст. Она рассказала, что родилась в цыганской семье вне медучреждения в городе Барабинск Новосибирской области.

Экспертиза и медицинское обследование показали, что, судя по состоянию зубов и костей женщины, она родилась в мае 1999 года. Ей оформили удостоверяющие личность документы.

Уголовное дело в отношении мошенницы отправили в суд для рассмотрения по существу.

Иркутск, Зоя Осколкова

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