Чиновники украли новогоднюю елку со двора частного дома и установили на главной городской площади

В городе Первомайске Нижегородской области чиновники украли елку с участка местной жительницы. В свое оправдание они заявили, что женщина сама написала заявление, чтобы спилили дерево, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, чиновники не смогли найти подходящую ель в лесу и решили позариться на новогоднее дерево, которое росло на участке 45-летней горожанки Валентины Замотаевой. Управленцы дождались, когда женщина ушла на работу, подошли к забору и спилили 45-летнюю ель. Хозяйка обнаружила на месте дерева лишь пень на уровне забора.

Украденное дерево нарядили и поставили на главной площади города под окнами горадминистрации, уточняют нижегородские СМИ. Замотаева потребовала от чиновников объяснить, зачем спилили дерево. Сначала они в ответ заявили, что на елку якобы жаловалась соседка, которой мешало высокое дерево, однако, как оказалось, эта женщина умерла год назад. Затем чиновники начали утверждать, что хозяйка сама написала заявление, чтобы дерево спилили. Так или иначе, в ситуации пообещал разобраться губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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