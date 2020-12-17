«Одноклассники» запустили сервис видеознакомств

Соцсеть «Одноклассники» запустила знакомства через видеочаты. С помощью него можно найти друзей по интересам или пару. Завязать знакомство можно с помощью нового сервиса «Окно», который работает на базе платформы видеозвонков Mail.ru Group.

«Окно» позволяет искать собеседников в случайном порядке и общаться в формате видеочата, не выходя из социальной сети. Поиск возможен по полу, возрасту, интересам. При этом сервис автоматически подставляет в профиль в «Окне» минимальный набор данных пользователя: имя, пол и возраст, и имя можно заменить, а пол и возраст собеседникам не видны. Если собеседники друг другу понравились, они могут продолжить общаться в соцсети. На спамеров и грубиянов можно пожаловаться с помощью специальной кнопки.

В «Окно» можно попасть из официальной группы «Окно – мир новых знакомств», также оно доступно на Витрине игр ОК. «Окно» работает на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях на iOS и Android.

«Видеообщение – один из трендов последних лет, который достиг своего пика в 2020 году из-за пандемии коронавируса. «Окно» хорошо отражает этот тренд: в нем можно находить новых друзей и расширять круг социальных связей, при этом оставаясь дома. У видео есть огромное преимущество перед текстовым общением – возможность видеть собеседника и его эмоции. «Окно» отлично справляется с этим. Важно, что сервис находится внутри соцсети и дополняет основное использование ОК, внося элемент спонтанного очного знакомства и новых ярких эмоций», – прокомментировал новинку руководитель социальной сети «Одноклассники» Антон Федчин.

Москва, Людмила Прокофьева

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