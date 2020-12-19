В России меняют требования к установке новогодней елки

В России меняются требования к установке новогодних елок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отличие от действующих правила, вступающие в силу, с 1 января запрещают загромождать елкой пути эвакуации и устанавливать дерево на расстоянии 1 метра от стен и потолков, а также систем отопления и кондиционирования.

Новые правила приняты в рамках так называемой регуляторной гильотины, предусматривающей пересмотр и отмену нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду. Требования будут действовать до 2026 года, а затем их снова пересмотрят.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.12.20

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