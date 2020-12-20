«Дорогой Дедушка Мороз…» Жители России рассказали о самых желанных подарках

Жители России предпочитают получить в качестве новогоднего подарка деньги. Таковы результаты исследования, проведенного банком «Русский стандарт» в соцсетях. В опросе приняли участие несколько тысяч человек.

«На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно, 45,5% респондентов ответили: «деньги», – цитирует результаты исследования РИА Новости. – На втором месте оказались полезные и практичные подарки с долей 25,5%. На третьем – презенты для души, которые принесут положительные эмоции – 23%».

При этом 63% участников опроса сообщили, что чаще всего получают подарок именно в виде денег, 2% достаются предоплаченная карта или сертификат.

27% опрошенных сами предпочитают дарить купюры близким, друзьям и коллегам; 3% обходятся подарочной картой или сертификатом. Более трети считают необходимым преподнести то, что получатель сам себе не купит, либо подарок, которому будут искренне рады. 10,5% считают: нужно дарить то, что пригодится в хозяйстве. А каждый пятый, чтобы не рисковать, предварительно спрашивает у виновника торжества, чтобы он хотел получить.

В числе самых незабываемых подарков, полученных участниками исследования, оказались сюрприз от друзей, автомобиль, 101 роза, гаджеты последней модели, детские рисунки, билеты в театр и «поездка в Турцию как подарок самой себе».

Москва, Анастасия Палей

Москва. Другие новости 20.12.20

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