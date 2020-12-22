Кузбасские власти сочли одиночные пикеты в период пандемии опасней ярмарок

Ярмарки при пандемии коронавируса безопаснее одиночных пикетов. Об этом сегодня заявил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Глава региона дал добро на проведение ярмарок в преддверии новогодних праздников, однако посчитал неправильным разрешать одиночные пикеты в период действия режима повышенной готовности из-за Covid-19.

«С марта у нас действует режим повышенной опасности, проведение общественных мероприятий запрещено. На этой неделе я подписал распоряжение о проведении ярмарок, которое было подкреплено главным санитарным врачом... Все остальные мероприятия запрещены, пока действует режим повышенной опасности», – заявил Цивилев на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности разрешения одиночных пикетов.

Начальник юридического управления правительства Кузбасса Наталья Карелина, в свою очередь, указала, что одиночные пикеты относятся к общественным мероприятиям. По мнению чиновницы, одиночные пикеты «могут привлечь внимание граждан и без продуманных мероприятий повлечь отрицательные последствия», передает «Интерфакс».

Отметим, что помимо ярмарок, кузбасские власти разрешили проведение корпоративов и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

Согласно официальным данным, в Кемеровской области заболели коронавирусом 24595 человек, скончались 449 пациентов.

Кемерово, Наталья Петрова

Кемерово. Другие новости 22.12.20

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