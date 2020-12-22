Каждый третий житель России допустил невозвращение кредитов банкам

Более половины жителей России (53%) считают обязательным возврат займов как банку, так и родственникам или друзьям, однако треть допускает невыполнение своих кредитных обязательств. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

«Треть россиян (33%) допускают невыполнение долговых обязательств перед банком, осуждая при этом невозврат займа знакомому или родственнику», – отмечается в материалах исследования.

При этом большинство респондентов не осуждают людей, которые не смогли вернуть кредит в банк и стали банкротами. Почти три четверти участников опроса (73%) считают, что банкротство – это «неприятное обстоятельство», после которого жизнь человека «не изменится радикально», а 71% готов вести дела с человеком, которого признали банкротом.

При ухудшении финансового положения и невозможности погасить кредит 43% россиян вероятнее всего обратятся за помощью к друзьям или родственникам, следует из опроса. 27% будут просить отсрочку платежа, либо увеличения срока займа. Еще 6% возьмут кредит в другом банке для погашения долгов.

Как отметила гендиректор НАФИ Гузелия Имаева, большинство россиян банкротство физических лиц воспринимает нейтрально, не имеет предубеждений против этой процедуры и понимает, что такое может случиться с каждым.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.12.20

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