В российской соцсети запустят чат с Дедом Морозом

В «Одноклассниках» Дед Мороз появится в видеочатах. Как сообщили в пресс-службе соцсети, 27 декабря он будет появляться случайным образом среди других пользователей ОК в сервисе «Окно», который работает внутри соцсети на базе единой платформы видеозвонков Mail.ru Group. Ждать дедушку стоит с 19 до 21 часа. Для знакомства с ним нужно перейти по праздничному баннеру в приложении или выбрать тему «Новый год» в параметрах собеседников. Пользователи, которые также выбрали этот параметр, будут встречаться как с Дедом Морозом, так и между собой.

«В предновогодние дни в официальной группе ОК проходит проект «Новогоднее настроение», в котором известные люди делятся советами о подготовке к праздникам. Регина Тодоренко, IOWA, Леонид Агутин, NILETTO и другие звезды рассказывают о том, как создать новогоднее настроение себе и близким людям. Пользователи также смогут присоединяться к хештегу #новыйгодвОК со своими советами». – добавили в «Одноклассниках».

Москва, Людмила Прокофьева

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