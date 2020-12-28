Исследование Рунета: 41% пользователей считают 2020 год неудачным

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe провела онлайн-опрос и узнала, как оценивают пользователи Рунета уходящий 2020 год. Как сообщили в пресс-службе «Одноклассников», почти половина людей признались, что этот год изменил их жизнь. Пользователи оценили, в какую сторону изменилась их жизнь по десятибалльной шкале: удачным (оценки от 6 до 10) этот год назвали 33% опрошенных, неудачным (оценки от 1 до 4) – 41%.

Более трети опрошенных отметили, что в этом году начали трепетнее стали относиться к друзьям и близким, 17% начали больше общаться с родителями. Женщины чаще мужчин говорили о пересмотре отношений с близкими: 35% против 28% соответственно. При этом 35% респондентов рассказали, что в этом году они стали реже общаться с друзьями. 22% людей начали чаще готовить и почти столько же – 21% – рассказали о появившемся лишнем весе, похудели 10% респондентов. Есть те, кто стал больше читать (18%), открыл новые увлечения (16%) или завел домашнее животное (12%).

Пользователи также рассказали, какой период они считают самым трудным для себя или своей семьи. Молодежь до 24 лет чаще называли период пандемии – 68% ответов, так же посчитали 60% опрошенных до 34 лет и 43% опрошенных 35-44 лет. А вот аудитория старше отметили самыми сложными события 1991-1992 годов: 31% пользователей 45-54 лет и 48% пользователей старше 55 лет. Пандемию коронавируса сложной назвали только 38% людей 45-54 лет и 32% людей от 55 лет.

Почти 40% респондентов заявили, что этот год был бы для них счастливее, если бы было больше денег и 33% – если бы у них появились какие-то материальные блага: новая машина, квартира, дом и прочее. При этом 34% рассказали, что они хотели бы проводить больше времени с близкими и родными. Около трети респондентов желали бы чаще путешествовать, четверть мечтают от обмене ограничений, связанных с коронавирусом. И только 6% пользователей Рунета заявили, что счастливы несмотря ни на что.

Москва, Людмила Прокофьева

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