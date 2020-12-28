Последняя крепость пала: 31 декабря объявлен выходным во всех 85 регионах РФ

В России все регионы объявили 31 декабря нерабочим днем. Как пишет РИА «Новости», Северная Осетия стала последним субъектом РФ, где приняли это решение, прислушавшись к рекомендации главы государства.

Ранее аналогичное решение приняли в Краснодарском крае, Чечне и других регионах. Таким образом, теперь все граждане России будут отдыхать в последний день уходящего года.

Напомним, 23 декабря президент РФ Владимир Путин призвал глав всех субъектов Федерации сделать 31 декабря выходным, поскольку работа в этот день «мягко говоря, своеобразная».

Владикавказ, Александра Быстрицкая

Владикавказ. Другие новости 28.12.20

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